Великобритания свиква заседание на Съвета за сигурност на ООН

Великобритания, която председателства през този месец Съвета за сигурност на ООН, свиква за утре заседание за обсъждане на масовите убийства в Буча, съобщи агенция БТА, цитирайки Укринформ.

Новината съобщи в Twitter и постоянният представител на Лондон в Обединените нации Барбара Удуърд.

"Този уикенд на ужасните кадри и в репортажите от Буча видяхме как невъоръжени украински мирни жители са били разстрелвани с вързани зад гърба им ръце. Над 800 тела са били оставени на улицата или хвърлени в масови гробове. Жени са били насилвани пред очите на децата си", заяви тя.

Утре на заседание на Съвета за сигурност за Украйна ще бъдат обсъдени доказателства за военни престъпления, извършени на територията на Украйна, в това число в Буча, отбеляза Удуърд.

"Ще използваме председателството си на Съвета за сигурност, за да осигурим прозрачност, отговорност и справедливост", добави тя.

