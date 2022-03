Бой с точилка и камъни за олио в Германия

Лимитите за продажба на основни харни в Германия доведе до бой с точилка и камъни в един от магазините в южната част на страната.

Заради войната в Украйна олиото се е превърнало в истинска находка в Германия. Повечето магазини нямат налични бутилки, а тези, които имат, налагат лимити при покупката му. В интернет пространството има и обяви за продажба на олио, като една от тях е за бутилка срещу 200 евро, предаде Би Ти Ви.

Европейски държави въведоха лимити за купуване на олио и брашно

Друга подобна стока е брашното – една от веригите магазини ограничава купуването му до четири пакета на клиент.

Инфлацията в Германия достигна рекордни стойности за март, като само за последната година цените на хранителните продукти са се вдигнали с 6%.

This is not the scenes of Black Friday Sale, but panic over shortage of cooking oil in #Germany pic.twitter.com/Atjt3UadaL