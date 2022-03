Виктор Орбан отхвърли исканията на Зеленски за доставка на оръжия

Унгарският премиер Виктор Орбан отхвърли емоционалната молба на украинския президент Володимир Зеленски за снабдяване на Украйна с оръжия и подкрепа на санкциите срещу руския енергиен сектор, предаде Асошиейтед прес.

Във видео, разпространено днес в социалните мрежи, Орбан казва, че исканията на Зеленски "противоречат на интересите на Унгария" и обяснява, че налагането на санкции на руския енергиен сектор ще доведе до „забавяне на унгарската икономика, а след това и до бързото й спиране.“

Орбан поиска евросредства в помощ на Унгария за справяне с бежанската криза

Унгарската реакция е в отговор на вчерашната реч на Зеленски пред европейските лидери, в която украинският лидер в един момент се обърна директно към Орбан, смятан за най-близкия приятел на Владимир Путин в Европейския съюз.

"Чуй ме, Виктор, знаеш ли какво се случва в Мариупол?“, попита Зеленски и продължи: „Трябва да вземеш решение на коя страна си.“

Унгария е единствената страна от ЕС, граничеща с Украйна, която не пожела да снабдява Киев с оръжия и отказа през територията ѝ да се транспортира оръжие за Украйна.

Орбан каза също, че 85 процента от газа и повече от 60 процента от нефта идват в Унгария от Русия и че блокирането на руския енергиен износ ще принуди унгарските граждани да „плащат за войната“.

