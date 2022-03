НАТО обяви данни за изнесеното присъствие по Източния фланг

НАТО представи данни, които показват количеството на допълнителните съюзнически сили, разположени по Източния фланг на Алианса.

Според данните към 16 март най-много съюзнически сили са изпратени в Полша - 10 500 военнослужещи от четири държави. В Румъния са изпратени 3300 бойци от пет страни от пакта.

В Естония допълнителните сили са 2000 бойци, в Латвия - 1700, в Литва - 4000, в Словакия - 2100, в България - 900 и в Унгария - 800 военни.

В балтийските държави съюзниците осигуряват военновъздушни сили, а в Полша и Словакия - средства за противовъздушна отбрана.

We face a new reality for our security due to #Russia’s illegal invasion of #Ukraine



In response, #NATO has reinforced its defensive presence in the eastern part of the Alliance with more troops, planes & ships.



Here’s the overview