Военен самолет на НАТО с четирима души на борда е катастрофирал в Северна Норвегия

Американски военен самолет с четирима души на борда е катастрофирал в Северна Норвегия, съобщават норвежки медии, като се позовават на спасителните служби, предаде Ройтерс.

Самолетът Ви-22 Оспри (V-22 Osprey) е участвал в учение на НАТО под кодовото име "Колд Риспонс" (Cold Responce), когато е изчезнал от радарите в 18:26 ч. честно време.

Апаратът е извършвал учебен полет и е трябвало да кацне в 18:00 ч. В района е имало лошо време с влошаваща се обстановка.

US Osprey w/ crew of four has crashed near Bodo Norway; rescue helos + P3 Orion are headed to the site; Norwegian military spox says the crash is in tough terrain and the weather is bad & getting worse; Osprey was there for NATO exercise Cold Response pic.twitter.com/HbsUtbCAGY