Путин подарил скъпи бижута на бивша австрийска министърка

Руският президент Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През е подарил скъпи бижута на бивша австрийска министърка, предаде Франс прес, като се позова на австрийски медии.

Става дума за обеци от бяло злато със сапфири на стойност 50 000 евро. Те са били подарени на Карин Кнайсел в знак на благодарност, че тя е поканила Путин на сватбата си през август 2018 г.

Кнайсел по онова време беше външна министърка, излъчена от Австрийската партия на свободата. Тя се задържа на поста от декември 2017 г. до май 2019 г. Кнайсел покани Путин на сватбата си по времето, когато Австрия беше ротационен председател на ЕС. Двамата танцуваха заедно и снимката обиколи медиите по света.

Putin takes to the dancefloor with Austrian Foreign Minister Karin Kneissl at her wedding (photograph from Reuters): pic.twitter.com/iH3EGykZNT