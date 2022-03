Фалшивото видео със Зеленски вероятно е предвестник на по-усъвършенствани измами

Лошо редактиран видеоматериал, който уж показва как украинският президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога публично капитулира пред руските искания, беше посрещнат с подигравки вчера, но експерти предупредиха, че то може да е предвестник на по-усъвършенствани измами, предаде Ройтерс.

Видеото показва как Зеленски говори с посивяло лице от президентската трибуна и призовава сънародниците си да сложат оръжие пред руските нашественици.

Интернет потребители веднага отбелязаха несъответствията между тена на кожата на шията и на лицето на Зеленски, странният му акцент и пикселизацията около главата му.

Нина Шик, автор на „Дийпфейкс“, каза, че видеото изглежда като ужасна смяна на лицето на човек, визирайки програми, които могат дигитално да наложат глава върху чуждо тяло. Това е част от по-широки компютърни техники, които генерират свръхреалистични фалшификати, известни като „дийпфейкс“.

Телевизионният канал „Украйна 24“ съобщи във Фейсбук, че видеото е било разпространено от „вражески хакери“ и е „ФАЛШИВО!“

Украинското министерство на отбраната по-късно разпространи видео на истинския президент Зеленски, в което той нарича кадрите „детинска провокация“.

„Няма да сваляме никакви оръжия докато не победим“, казва истинският Зеленски.

Украинските власти вече са предупреждавали за опасността от усъвършенствани фалшиви новини „дийпфейкс“, особено след като силите на Москва не успяха да постигнат бърза победа на бойното поле, след началото на инвазията на 24 февруари.

Преди две седмици украинското военно разузнаване разпространи кратко видео, в което алармира за опасността от трудно различими фалшиви новини и предупреди, че Кремъл подготвя такава.

Нина Шик нарече фалшивото видео със Зеленски „много необработено“, но предупреди, че е въпрос на време преди технологията да стане по-достъпна.

Очаквайте фалшиви новини като тази да станат по-лесни за създаване, като същевременно изглеждат много автентични, каза Шик.

Ukraine 24 TV channel was hacked. On the air of the all-Ukrainian TV marathon, Zelenskyy's fake appeal about "capitulation" was shown on the TV channel's moving line, where he allegedly called for laying down his arms. @ZelenskyyUa reacted immediately: pic.twitter.com/2NTePTP5S9