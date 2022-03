Международният съд разпореди Русия да прекрати вражеските си действия в Украйна, предаде Асошиейтед прес.

Преди две седмици Украйна се обърна към Международния съд с искане да се намеси, като заяви че Русия нарушава Конвенцията за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид от 1948 г. Според украинските власти Русия отправя фалшиви обвинения към Украйна за извършване на геноцид и използва това като претекст за инвазията си, допълва БТА.

След новината украинският президент Володимир Зеленски написа в „Туитър“: „Украйна постигна пълна победа в делото си срещу Русия в Международния съд. Той разпореди незабавно да се прекрати инвазията. Русия е задължена да се съобрази с постановлението на съда съгласно международното право. Русия трябва да се подчини незабавно. Ако игнорира постановлението, това ще я изолира още повече“.

Ukraine gained a complete victory in its case against Russia at the International Court of Justice. The ICJ ordered to immediately stop the invasion. The order is binding under international law. Russia must comply immediately. Ignoring the order will isolate Russia even further