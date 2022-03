Чехия праща до 650 войници в Словакия, за да укрепи Източния фланг на НАТО

Правителството на Чехия одобри да изпрати до 650 войника в Словакия, за да укрепи Източния фланг на НАТО, предаде Ройтерс.

Разполагането на войските е планирано да е до 30 юни 2023 година, но трябва да бъде одобрено от чешкия парламент.

50 души от този контигент ще построи и управлява хуманитарен център за бежанци от Украйна.

По-рано през деня, правителството на Словакия одобри да бъдат разположени до 2100 чуждестранни войници от международен батальон - сред коуито 200 са от Нидерландия, 100 от Словения и Полша, както и 400 от САЩ и 700 от Германия.

Групата вероятно ще се заеме и с охраната на въздушното пространство.

Разполагането трябва да бъде одобрено и от словашкия парламент на свой ред.

