Фиаско претърпя пред камерите лидерът на италианските суверенисти Матео Салвини, строго скастрен вчера в Полша от кмета на град, намиращ се на границата с Украйна, който го упрекна, че в миналото е бил фен на руския президент Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Искаме да изразим дълбоко уважение към всички италиански организации, всички предприятия в Италия, които ни подкрепят", каза в началото кметът на Пшемисъл на местната гара в присъствието на водача на Лигата, дошъл на официално посещение в Полша, за да подкрепи усилията в помощ на украинските бежанци.

"Същевременно имаме лична забележка към г-н сенатора Салвини. Имам тук подарък за вас", продължи Войчех Бакун, вдигнал тениска с лицето на Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През и надпис на руски: "Армията на Путин".

Същата тениска е облякъл Матео Салвини на снимка, разпространена в социалните мрежи, която го показва с вдигнат палец на Червения площад през 2014 г.

