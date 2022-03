Фон дер Лайен категорична: ЕС трябва напълно да се отърве от зависимостта от газ, петрол и въглища от Русия

Европейският съюз трябва напълно да се отърве от зависимостта от газ, петрол и въглища от Русия чрез диверсификация, енергийна ефективност и енергиен преход.

Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Урсула фон дер Лайен – германски лекар и политик (по баща Албрехт). Урсула Гертруда Албрехт е на пресконференция в Мадрид.

"Енергията остава един от критичните въпроси. ЕС трябва да се отърве от зависимостта от руския нефт, газ и въглища. За да направим това, трябва да диверсифицираме доставките, да постигнем по-добри резултати в енергийната ефективност и трябва да инвестираме сериозно във възобновяема енергия", допълни Фон дер Лайен.

The EU must get rid of its dependency on fossil fuels.



Spain is a frontrunner here, with its large renewables share and LNG capacities.



Spain can and will play an important role in supplying Europe.@sanchezcastejon pic.twitter.com/Z0mPFbJ6yI