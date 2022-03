Войната в Украйна отне живота на двама футболисти

Двама украински футболисти са загубили живота си от началото на войната в родината им.

Трагичната новина беше потвърдена от световната организация на професионалните футболисти (ФИФПРО).

21-годишният защитник на "Карпати" Лвов Виталий Сапило е загинал, защитавайки Киев, след руска атака по танка, в който се намирал.

25-годишният Дмитро Мартиненко, голмайстор на втора аматьорска дивизия на Киев с екипа на "Гостомел", и майка му са загинали след ракетен взрив в дома им, а 7-годишната сестра на Мартиненко е тежко ранена.

"Нашите мисли са със семействата, приятелите и съотборниците на младите украински футболисти Виталий Сапило и Дмитро Мартиненко, които са първите футболни жертви в тази война. Нека почиват в мир", написаха от ФИФПРО.

