Украинският президент ще говори пред ЕП

Украинският президент Володимир Зеленски ще говори пред Европейския парламент (ЕП).

Днес председателят на ЕП Роберта Мецола заяви, че държавният глава на източноевропейската страна ще направи изявление пред законодателите на Европейския съюз.

Мецола допълни, че реч пред евродепутатите ще произнесе и председателят на Върховната рада (парламента в Киев) Руслан Стефанчук.

Днес ЕП се събира на извънредно заседание във връзка с руската инвазия срещу Украйна.

Извънредно пленарно заседание на Европейския парламент

The @Europarl_EN #EPlenary meets at 12:30 to discuss Russian invasion of #Ukraine.



President @ZelenskyyUa & Speaker @r_stefanchuk will join & speak to the world.



MEPs will also hear from @eucopresident @CharlesMichel, @EU_Commission President @vonderleyen & HRVP @JosepBorrellF pic.twitter.com/vWt3Mj9nGm