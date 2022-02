Стотици хиляди протестираха срещу Русия в редица европейски градове, предаде Ройтерс.

Над 100 хиляди души се събраха вчера в центъра на Берлин, като издигнаха плакати с лозунги "Спрете войната", "Последната война на Путин", "До Украйна сме".

Протести в близо 50 руски града срещу инвазията в Украйна

Демонстрантите развяваха флаговете на Украйна и ЕС. В някои части на германската столица временно бе спряно движението на влакове и метрото.

THREAD: Countless people are gathering in different cities across the globe, like here in Berlin, to protest and denounce Russia’s decision to invade Ukraine and stand in solidarity with Ukrainians.



MORE: https://t.co/Tlcat2xclW pic.twitter.com/CNakGp0qjY