Бебе проплака в метрото в Киев на фона на бомбардировките

Бебе се е родило в метрото на Киев. Момиченцето, което получи името Мия, проплакало в тунел на подземната железница, където 23-годишната й майка се укрила от ракетния обстрел, пише вестник "Дейли мейл".

Украинският полицай Микола Шлапак, притекъл се на помощ на майката, разказва, че чул виковете на младата жена на фона на гърмящите снаряди.

В Киев е обявена въздушна тревога, гражданите са призовани да отидат в убежищата

Малко след като помогнал при раждането той успял да извика линейка и майката и бебето били настанени в болница, откъдето съобщиха, че и двете са добре.

Снимки на малката Мия веднага се превърнаха в символ на надежда в социалните мрежи.

Woman, 23, gives birth to daughter as she shelters with terrified Ukrainians in underground metro station in Kyiv during Russian invasion https://t.co/83fUnPXTXw