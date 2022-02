Актьорът Хавиер Бардем се включи в протест срещу руското нахлуване в Украйна

Испанският актьор Хавиер Бардем, който е носител на награда "Оскар" и тази година е номиниран отново за приз на Академията за кинематографично изкуство и наука, се присъедини към протест пред руското посолство в Мадрид в подкрепа на украинския народ и срещу инвазията на Русия срещу съседната ѝ страна, съобщи Ройтерс.

"Тук съм, за да покажа, че осъждам войнствените действия на Руската федерация срещу Украйна", каза Бардем пред Ройтерс на протеста, на който се събраха около стотина души със синьо-жълтия украински флаг.

С черна маска и черен суичър с качулка, 52-годишният актьор разговаря с протестиращите и каза, че се опасява инвазията да не предизвика голяма бежанска вълна.

Шон Пен не се стресна, снима филм под бомбите в Киев

"Това е инвазия...тя нарушава основното право на Украйна на териториален суверенитет, нарушава международното право и много други неща", каза Бардем, който спечели "Оскар" за поддържаща роля през 2008 г. и е номиниран за най-добър актьор тази година.

Наблизо млади демонстранти развяваха знамената на Украйна и на ЕС и носеха плакат с надпис "Европа, защити бъдещето на децата ни - спри Путин!" на английски и испански език.

Подобни демонстрации имаше в четвъртък и в други европейски страни, включително и в Португалия, където има многобройна украинска общност.

Oscar-winning Spanish actor Javier Bardem joined a protest outside the Russian embassy in Madrid to support the Ukrainian people and denounce Moscow's invasion of its neighbor https://t.co/PL4f1hqAlF pic.twitter.com/4UGBwPVa99