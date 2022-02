Борис Джонсън: Нахлуването на Русия в Украйна е катастрофа за Европа

Нахлуването на Русия в Украйна е катастрофа за Европа, заяви днес британският премиер Борис Джонсън Борис Джонсън е британски политик - роден на 19 юни 1964 г. в Ню Йорк. Прадядо му по бащина линия е, и призова за спешна среща на лидерите на НАТО. Стана известно, че Джонсън планира да направи публично обръщение и да говори пред лидерите на страните от Г-7, предаде Ройтерс.

"Това е катастрофа за нашия континент", каза Джонсън в "Туитър".

Войната Русия-Украйна: Всички действия в реално време

"Тази сутрин ще направя обръщение към нацията относно руската инвазия в Украйна. Също така ще говоря пред колегите лидери от Г-7 и призовавам за извънредна среща на върха на лидерите на всички страни от НАТО при първа възможност", каза още Джонсън.

