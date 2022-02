Борел: Това са най-мрачните часове за Европа от ВСВ насам

Това са едни от най-мрачните часове за Европа от Втората световна война насам. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика Жозеп Борел по време на съвместно изявление с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

ЕС ще отговори възможно най-строго и ще приеме най-суровия пакет от санкции, който някога е налагал, обяви той и настоя: Президентът Путин трябва да спре тази безсмислена агресия.

Борел предупреди, че Русия е изправена пред "безпрецедентна изолация" заради нападението си над Украйна

"Това не е въпрос на блокове. Това не е въпрос на дипломатически игри за надмощие. Това е въпрос на живот и смърт. Става въпрос за бъдещето на нашата глобална общност", подчерта той.

ЕС: Русия ще се сблъска с най-тежката си блокада

По негови думи нападението от страна на Русия срещу прозападната ѝ съседка е не само най-голямото нарушение на международното право, но и нарушение на основните принципи на човешкото съжителство.

Той посочи, че ЕС подготвя спешна помощ за Украйна и подкрепя операции по евакуация от страната, включително и на своите служители в зоните, засегнати от руската атака.

These are among the darkest hours of Europe since the Second World War.



The EU will respond in the strongest possible terms and agree on the harshest package of sanctions we have ever implemented.



President Putin needs to stop this senseless aggression.



We stand with Ukraine. pic.twitter.com/mmDtfUOHvk