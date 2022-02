Почина музикалният предприемач Джамал Едуардс, открил Ед Шийран за сцената

Британският предприемач и звезда от Ютюб Джамал Едуардс е починал на 31 години, съобщи Би Би Си, позовавайки се на информация от компанията му.

Едуардс основа онлайн музикалната платформа Ес Би Ти Ви, която помогна за кариерите на артисти като Дейв, Ед Шийран и Скепта.

Роденият в Лутън Едуардс бе удостоен с Орден на Британската империя през 2014 г. за службата му в полза на музиката.

Той бе и посланик на благотворителната организация на принца на Уелс, която подпомага млади хора да основат свои компании.

Едуардс бе сред звездите на церемонията за наградите БРИТ по-рано този месец.

Според запознати е бил диджей в клуб в Северен Лондон в събота вечер. Засега не се съобщават подробности за причините за кончината му в неделя сутринта.

Jamal Edwards, founder of the SBTV YouTube channel which helped launch Dave, Ed Sheeran and Jessie J, has died at 31 https://t.co/ockxp9QuNP