Трета буря за седмица удари Великобритания, хиляди са без ток

Трета буря за по-малко от седмица удари Великобритания.

„Франклин” остави 56 000 домакинства на тъмно, а властите издадоха предупреждение за мащабни наводнения и очаквани свлачища заради подгизналата земя.

Стихията донесе със себе си ветрове със скорост от 140 километра в час. На места е обявена евакуация, съобщава вестник „Дейли мейл”.

За части от Англия, Уелс, Северна Ирландия и западната част на Шотландия е издаден жълт код за опасно време.

След бурята Юнис: Транспортен хаос във Великобритания, 200 000 домакинства без ток има и жертви

Над 400 домакинства в южната част на Манчестър бяха евакуирани по спешност заради придошлите води.

Железопътните компании предупредиха да се избягва пътуването, тъй като на места железопътните релси са напълно блокирани след бурите „Дъдли” и „Юнис”.

В крайбрежните райони вълните са с височина от няколко метра. Има прелели реки.

