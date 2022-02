Столтенберг: Оставаме открити за добронамерени разговори с Русия

Оставаме открити за добронамерени разговори с Русия, заяви днес генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг след края на двудневното заседание на министрите на отбраната на страните от пакта в Брюксел.

Продължаваме дипломатическите усилия за мирно решение на кризата с Украйна, добави той.

По неговите думи, въпреки заявленията на Русия, досега не се наблюдава изтегляне на струпаните по украинската граница руски военни сили.

Призоваваме Русия да направи това, което заявява, и да изтегли военните сили от границите с Украйна - това е първа крачка към мирно политическо решение, добави Столтенберг.

Военните министри на НАТО се събраха в Брюксел

Той съобщи, че на днешната среща е било потвърдено решението вратите на НАТО да останат отворени за бъдещо разширяване.

Не може да има решения за Украйна и Грузия без участието на тези страни, посочи той.

NATO Secretary General Jens Stoltenberg says NATO is concerned Russia is trying to stage a pretext for an invasion of Ukraine.https://t.co/Kcsx0xpfnJ



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/zvq2r99FNz