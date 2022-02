Финландски състезател се заби в телевизионен оператор на Олимпиадата

Финландският състезател по ски-свободен стил Йон Салинен пострада след сблъсък с телевизионен оператор по време на скок в квалификациите на дисциплината "халфпайп" на Игрите в Пекин.

Салинен не прецени разстоянието по време на последните скокове и връхлетя върху камерата на оператора, след което се приземи тежко и според информации е със счупена ключица.

"Надявам се, че с оператора всичко е наред, съжалявам за инцидента. На предпоследния скок не ускорих достатъчно и се приземих лошо, а на последния скок ударих ските в снега и налетях на оператора", обясни Салинен пред NRK.

Потвърдиха положителната допинг проба на Валиева

Финландецът получи едва 18.50 точки за изпълнението си и не попадна във финала на дисциплината.

Watch out for the cameraperson!



Does Jon Sallinen owe them a new camera? #Beijing2022 pic.twitter.com/0la1rF5kmD