Наказателна процедура срещу Ангел Джамбазки заради нацистки поздрав

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола започна процедура срещу евродепутата от групата на Европейските консерватори и реформисти Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки е български националист и политик, заместник-председател на „ВМРО –, след като той бе уловен да прави нещо подобно на нацистки поздрав в пленарната зала в Страсбург. Мецола заяви, че подобно поведение е недопустимо където и да било и подобен жест е част от най-тъмната част на историята ни.

Инцидентът се случи след негово изказване на дебата за върховенството на закона вчера след решението на Съда на ЕС, което позволява на Комисията да орязва средства на страните-членки, които го нарушават.

Джамбазки заяви, че това няма нищо общо с върховенството на закона, а е по-скоро омраза към нациите и обвини ЕС, че се опитва да сплаши Полша и Унгария.

„Да живее Орбан, ФИДЕС, Качински, България и всички национални държави“, каза той.

Джамбазки беше обвинен в ЕП, че е е отправил нацистки поздрав

Самият Джамбазки отхвърля обвиненията и обвинява колегите си в „либерални клевети“. Той завява, че жестът му просто бил знак за довиждане.

A fascist salute in the European Parliament is unacceptable to me - always and everywhere.



It offends me and everyone else in Europe.



We stand for the opposite.



We are the House of democracy.



That gesture is from the darkest chapter of our history and must be left there.