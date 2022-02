Експлозия във Франция, има загинали

Френският вътрешен министър съобщи за най-малко седем загинали при експлозия и пожар в Югозападна Франция и пътува към мястото, предава Нова телевизия, цитирайки Ройтерс.

Новороденото бебе е едно от двете деца, загинали в инцидента, според съобщения на местните медии, пише SkyNews.

