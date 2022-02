Почина голямата италианска актриса Моника Вити

Италианската актриса Моника Вити, наричана Кралицата на италианското кино, почина на 90 години след усложнения, свързани с Болестта на Алцхаймер, съобщава БТВ.

Петкратната носителка на филмовата награда "Давид на Донатело" отсъства от публичния живот, откакто бе диагностицирана със заболяването през 2001 г.

Новината за кончината на Моника Вити беше потвърдена в изявление на министъра на културата Дарио Франческини: "Сбогом на Моника Вити, сбогом на Кралицата на италианското кино. Днес е наистина тъжен ден, отиде си една велика актриса и една велика италианка".

Мария Луиза Чечиарели, както е истинското име на Моника Вити, е родена в Рим на 3 ноември 1931 г. Завършва Националната академия по драматични изкуства в Рим, където постъпва на 16 години. Най-напред участва в театрални спектакли, след което дебютира в киното през 1954 г.

Италианската актриса се превръща в истинска киноикона през 60-те години на миналия век с незабравимите си роли в редица филми на режисьора Микеланджело Антониони. Двамата се срещат през 1957 г., като Вити става негова спътница и живота в продължение на няколко години.

RIP Monica Vitti, pictured with Alain Delon in L'ECLISSE. What a screen presence! pic.twitter.com/nN7vakxmI7