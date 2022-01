Изписаха Берлускони от болницата в Милано

Бившият италиански премиер и медиен магнат Силвио Берлускони днес бе изписан от болницата "Сан Рафаеле" в Милано, където прекара осем дни за рутинни прегледи и поради инфекция, предадоха световните агенции.

Берлускони, който е лидер на партия Форца Италия, преди повече от година прекара коронавирусна зараза. Тогава той беше в болница за 11 дни и после сподели пред медии, че се е разминал на косъм със смъртта. През 2016 г. Берлускони се подложи на операция за смяна на сърдечна клапа, а миналата година влезе в болница заради проблеми със сърцето.

Сега той беше приет в "Сан Рафаеле" малко след като се отказа да участва в надпреварата за президентския пост, въпреки че беше подкрепен от десноцентристите.

При изписването си днес Берлускони бе придружен от партньорката си Марта Фашина, бивша манекенка с 53 години по-млада от 85-годишния бивш премиер.

