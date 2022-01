Арестуваха футболист на "Манчестър Юнайтед"

Нападателят на "Манчестър Юнайтед" Мейсън Грийнууд е бил арестуван след обвинението в сексуален тормоз и побой от приятелката му Хариет Робсън.

Той вече е отстранен и от първия отбор на "червените дяволи".

Manchester United’s Mason Greenwood has been arrested on suspicion of rape and assault, per @TheAthleticUK pic.twitter.com/ZuKQnnbHiN