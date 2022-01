Масова стрелба в германски университет, има ранени

Няколко души бяха ранени, след като въоръжен нападател откри огън в аулата на Университета в Хайделберг, Западна Германия, съобщават световните агенции.

Извършителят на атаката е мъртъв, като според в."Билд" той се е самоубил преди идването на полицията.

По информация на "Ройтерс" той е бил с дългоцевно оръжие.

В университета бяха изпратени спецчасти и медицински екипи.

По информация на местната полиция има голям брой пострадали. Няма информация за състоянието им, допълва БТВ.

DEVELOPING: A gunman injured several people in a shooting inside a lecture hall at Heidelberg University in southwestern Germany, police said, adding that the perpetrator was now dead.



It was not immediately clear how many people were injured and how seriously.



Updates : pic.twitter.com/k9nvqtnW2n