Бум! Великобритания за първи път отчете над 100 000 случая на COVID за ден

Великобритания съобщи днес за 106 122 новозаразени с КОВИД-19, надхвърляйки прага от 100 000 дневни случая за първи път, откакто беше въведено широкоразпространено тестване, предаде Ройтерс.

Бързото разпространение на варианта Омикрон доведе до увеличение на заразените през последните седем дни, като общият брой се увеличи с 59 процента, или 643 219 случая, показват правителствените данни. Вчера бяха регистрирани 90 629 заразени.

Великобритания съкращава на 7 дни срока на самоизолацията заради COVID-19 в по-голямата част на Англия

Много отрасли са засегнати от недостиг на персонал, след като болните работници се самоизолират, а болниците предупреждават за опасност във връзка с безопасността на пациентите.

Правителството заяви днес, че съкращава периода за самоизолация заради КОВИД-19 от десет на седем дни за хората в Англия, които покажат отрицателен резултат при бърз тест в два поредни дни.

Министър-председателят Борис Джонсън вчера изключи възможността за нови ограничения преди Рождество Христово. Той обаче не изключи възможността за допълнителни мерки след празника, ако ситуацията се влоши.

Общият брой на пациентите с КОВИД-19 в болница е бил 8008 - леко увеличение в последните седем дни, но доста под нивото от над 38 000 през януари, предаде БТА.

Регистрираните смъртни случаи, настъпили 28 дни след установяване на положителен тест, са били 140, което е намаление в сравнение с предишния ден, когато са били 172.

