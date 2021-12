Трима арестувани в Сицилия за фалшиво ваксиниране срещу COVID

Противниците на ваксинирането в Сицилия са платили на медицинска сестра да им постави фалшиви инжекции срещу КОВИД-19, за да получат здравен сертификат, който е задължителен за някои професии, съобщи днес Ройтерс, позовавайки се на полицията.

Трима души, включително медицинската сестра и местният лидер на известното като "No-Vax" движение в Италия, са били арестувани и ще им бъдат повдигнати обвинения в корупция и фалшифициране.

