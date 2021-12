Компрометираща снимка на Борис Джонсън разтърси обществеността във Великобритания

Британският вестник "Гардиън" публикува снимка, показваща как министър-председателят Борис Джонсън Борис Джонсън е британски политик - роден на 19 юни 1964 г. в Ню Йорк. Прадядо му по бащина линия е и още над 10 човека пият вино в градината на неговата резиденция на "Даунинг стрийт" 10. Според изданието снимката е била направена по време на наложен заради коронавируса локдаун през май 2020 г., предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

През последните седмици Джонсън беше засегнат от поредица медийни публикации, съобщаващи, че миналата година в правителствени офиси са се провеждали коледни празненства в нарушение на карантинните мерки заради коронавируса. Премиерът разпореди разследване по въпроса.

Британският премиер е изправен пред скандал заради коледно парти

Според "Гардиън" публикуваната снимка е от май 2020 г., малко след като Джонсън беше изписан от болница, където прекара няколко дни в интензивно отделение за лечение от COVID-19.

На снимката се виждат министър-председателят и съпругата му Кари, която, както изглежда, държи новородения им син. Те и още двама души са седнали около маса на тераса в градината на премиерската резиденция. На масата има вино и сирене.

EXCLUSIVE: Boris Johnson and staff pictured with wine in Downing Street garden in May 2020 https://t.co/HDyvi70Nqd