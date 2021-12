Фон дер Лайен похвали инвестиционния план на ЕС за 300 млрд. евро за противодействие на Китай

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Урсула фон дер Лайен – германски лекар и политик (по баща Албрехт). Урсула Гертруда Албрехт е заяви днес, че инвестиционният план на Европейския съюз на стойност 300 милиарда евро ще предложи на хората "истинска алтернатива" на китайската инициатива "Един пояс, един път".

Фон дер Лайен се обърна към пресата, като посочи, че "страните членки се нуждаят от по-добри и различни оферти" от тези, представени от Пекин.

"Планът "Глобална врата" (Global Gateway) ще подкрепи зеления и цифров преход в световен мащаб, като до 2027 г. ще бъдат мобилизирани до 300 милиарда евро“, написа тя в "Туитър".

#GlobalGateway will support the green and digital transitions globally, with up to €300 billion mobilised by 2027.



From renewable hydrogen to underwater data cables connecting continents. ⁰

It will also focus on transport, healthcare and education. pic.twitter.com/UGOOKNw7RD