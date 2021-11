Почина легендата на Формула 1 сър Франк Уилямс

От отбора на Уилямс във Формула 1 обявиха тъжната новина, че основателят на отбора и бивш негов ръководител Сър Франк Уилямс е починал на 79-годишна възраст.

„С голяма тъга от името на семейство Уилямс, екипът може да потвърди смъртта на Сър Франк Уилямс, основател и бивш ръководител на отбора на Уилямс, на 79-годишна възраст.

„След като беше приет в болница в петък, Сър Франк почина мирно тази сутрин, заобиколен от семейството си.

„Днес отдаваме почит на нашата много обичана и вдъхновяваща фигура. Франк ще ни липсва много. Молим всички приятели и колеги да уважават желанията на семейство Уилямс за поверителност в момента“, написаха от базирания в Гроув отбор.

It is with great sadness that on behalf of the Williams family, the team can confirm the death of Sir Frank Williams CBE, Founder and Former Team Principal of Williams Racing, at the age of 79.