Сблъсъци по време на голям протест в Брюксел срещу ограниченията заради коронавируса

Сблъсъци избухнаха днес по време на голям протест в Брюксел срещу ограниченията заради коронавируса. По данни на полицията в демонстрацията са участвали около 35 хиляди души, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Шествието започна мирно. След това обаче полицията бе принудена да използва водни оръдия и сълзотворен газ срещу група демонстранти, които хвърляха бомбички.

#Brussels is warzone today pic.twitter.com/qBHtJRH29S

Протестът под надслов "Заедно за свобода" бе насочен най-вече срещу забраната неваксинирани хора да ходят на ресторант и на бар.

В сряда белгийското правителство обяви, че от утре въвежда нови ограничителни мерки с цел овладяване на резкия скок на новите случаи на коронавируса. Сред тях е задължителното носене на маска и преминаване към дистанционен режим на работа, когато е възможно.

Европа бе залята от протести срещу COVID ограниченията

През последната седмица броят на новозаразените на денонощие в Белгия е близо 10 300 - най-високото равнище от една година. В болниците са настанени повече от 2000 човека, болни от ковид - най-много от месец май. Над една четвърт от тези пациенти са в интензивни отделения.

The Front Doors of the EU Commission building #Brussels #riots #eucommission pic.twitter.com/mxo8FYdtvO