Сблъсъци и арести белязаха завръщането на локдауна в Нидерландия

Най-малко петима протестиращи бяха откарани в ареста в административната столица на Нидерландия Хага след протестите срещу въвеждането от днес на частичен локдаун заради коронавируса, предаде ДПА.

Протестите избухнаха снощи и прераснаха в сблъсъци с полицията през нощта.

Нидерландия въвежда частичен локдаун. Първи в Западна Европа от лятото

Anti-lockdown protests erupt in the Hague as Holland enters another partial lockdown period Netherlands pic.twitter.com/MTGc8PLrUU

Снощи премиерът Марк Рюте обяви, че от днес за три седмици в Нидерландия се въвеждат рестрикции заради коронавируса. Съгласно разпоредбите от днес ресторантите и магазините за стоки от първа необходимост ще работят всеки ден до 20 ч., а останалите магазини ще работят само до 18 ч. Ще се спазва дистанция от 1,5 метра, спортните събития ще протичат без зрители. Хората имат право да приемат до четирима души у дома си.

Bet @markrutte & the members of the #DutchGovernment are keeping the red light district open purely for themselves. https://t.co/l3GVI3MRqJ