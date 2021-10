Хърватия, Словакия, Украйна и Молдова влизат в червената зона

© Getty images

Считано от 30 октомври, събота, Хърватия, Словакия, Украйна и Молдова влизат в списъка на държавите в червената зона.

От червена в оранжева зона преминават Индия, Колумбия, Аржентина и др. От зелена в оранжева зона преминават Полша, Унгария, Чехия, Кипър и Исландия, съобщават от здравното министерство, цитирайки заповед на министър Стойчо Кацаров.

Стойчо Кацаров потвърди: Ако мерките не дадат резултат, ни чака локдаун

Ето пълния списък на държавите по цветови зони, съгласно който е определен редът за влизане в България:

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 5 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2021 година относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19 и Решение No 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение No 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение No 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение No 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение No 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение No 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение No 609 на Министерския съвет от 23 август 2020 г., Решение No 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение No 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение No 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение No 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение No 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г. и Решение No 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор Н А Р Е Ж Д А М: 1.

В Заповед No РД-01-733 от 27.08.2021 г., изменена със Заповед No РД-01-767 от 10.09.2021 г., Заповед No РД-01-794 от 24.09.2021 г. и Заповед No РД-01-820 от 08.10.2021 г., Приложение No 1 към т. I, 3 се изменя така:

„Приложение No 1 към т. I, 3 Списък на държавите по цветови зони, държавите, за които е налице информация за установена значителна негативна промяна в епидемичната ситуация и на държави с преминаване на реципрочна основа Зелена зона: Република Финландия, Държавата град Ватикан, Люксембург, Кралство Дания, Италия, Кралство Испания, Република Малта, Кралство Швеция, Франция, Княжество Монако, Република Португалия Оранжева зона: Всички държави извън зелена и червена зона.

Червена зона: Народна република Бангладеш, Мианмар, Кралство Бутан, Демократична социалистическа република Шри Ланка, Република Малдиви, Република Южна Африка, Република Ботсуана, Обединена република Танзания, Република Сейшели, Република Намибия, Република Замбия, Султанат Оман, Туркменистан, Република Таджикистан, Киргизка република, Монголия, Република Чили, Източна република Уругвай, Федеративна република Бразилия, Република Парагвай, Многонационална държава Боливия, Република Суринам, Република Панама, Република Коста Рика, Република Гватемала, Белиз, Република Ел Салвадор, Република Куба, Доминиканска Република, Фиджи, Света Лусия, Федерация Сейнт Китс и Нейвис, Гренада, Барбадос, Сингапур, Бруней, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Грузия, Армения, Черна гора, Република Сърбия, Република Литва, Република Латвия, Република Естония, Румъния, Словения, Хърватия, Словашка република, Украйна и Молдова.” 2. Заповедта влиза в сила от 30.10.2021 г. 3. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерството на здравеопазването. Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс".

0









Копирано