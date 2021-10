Британският депутат, който беше наръган с нож, е починал

Британският депутат Дейвид Еймс, който бе наръган днес по време на среща с гласоподаватели в своя избирателен район, е починал, предаде БТА, като се позова на британски медии.

Местната полиция не обяви името на жертвата, а съобщи за мъж, издъхнал от раните си на място, въпреки опитите на службите за спешна помощ да го спасят.

Нападнаха британски депутат с нож

Двадесет и пет годишен мъж, заподозрян за убийството, бе арестуван бързо след пристигането на полицаите, намерен е и нож, каза полицията, предаде АФП.

A man's been arrested following an incident in #LeighonSea.



We were called to reports of a stabbing in Eastwood Rd North shortly after 12.05pm.



A man was arrested shortly after & we're not looking for anyone else.



We'll bring you more info when we have it. pic.twitter.com/U3dU7btoz7