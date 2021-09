Четирима са тежко ранени при взрива в жилищна сграда в Гьотеборг

Четирима души са тежко пострадали при експлозия и пожар, избухнали рано сутринта в централен жилищен район на шведския град Гьотеборг, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Засега не са ясни причините за инцидента.

Шведската агенция ТТ предаде, че експлозията е станала малко преди 5 ч. сутринта в квартал Анедал в центъра на Гьотеборг.

Най-малко 16 души са откарани в болница, след като огнеборците извадиха хора от жилищния блок, над който се виеше дим.

Три жени и мъж са тежко ранени, съобщи говорител на университетската болница "Салгренска".

Police rules out natural causes Press Conf half an hour ago; sit still not under control. Among all those taken to hospital six are seriously injured. Dramatic rescue stories emerging #Göteborg #Sweden #svpol explosion pic.twitter.com/oDoJ21TmHy