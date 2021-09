Председателят на Европейския парламент е в болница

Председателят на Европейския парламент Давид Сасоли 63-годишният италианец Давид Сасоли е новият председател на Европейския парламент. Той е бивш е бил хоспитализиран на 15 септември в болница във френския град Страсбург, където е бил диагностициран с пневмония. Сасоли е бил в Страсбург, за да председателства едно от заседанията на ЕП, когато в един момент му прилошало и незабавно бил откаран в лечебно заведение.

,,След направените изследвания бе установено, че г-н Сасоли е с пневмония и веднага беше хоспитализиран. В момента той се намира в добро състояние'', съобщи говорителят на Сасоли, цитиран от международните агенции.

Сасоли, който е ваксиниран, е дал отрицателен резултат на пробата за COVID-19, за да се разбере дали състоянието му се дължи на инфектиране с вируса.

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел използва профила си в Туитър, за да пожелае бързо оздравяване на своя италиански колега.

Rimettiti presto caro Davide. @EP_President



Wishing you a very speedy recovery. Take care.