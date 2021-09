Двама убити при нападение с нож в Нидерландия

По първоначални данни на нидерландската полиция двама души са убити и още един е ранен при атака с нож в Алмело. Районът е блокиран, предава БТВ.

"В резултат на нападение с нож в Алмело двама души бяха убити. Друг човек е ранен. Един заподозрян е задържан, той също е ранен", допълват органите на реда.

Телевизионният канал „RTV Oost“ показа кадри на мъж, стрелящ с арбалет от балкон. Предполага се, че това е заподозреният за убийството на двамата души. Служителите на реда са били принудени да открият огън.

Според представители на полицията след ареста на заподозрения, ситуацията е взета под контрол. Инцидентът се разследва.

Terrible reports coming form Almelo on deadly attacks against citizens.

Full solidarity with Mayor @arjengerritsen and @Gemeente_Almelo. @RHGelici https://t.co/dkzgT2BCdp