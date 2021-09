Испания изпрати войници да помагат за гасенето на горски пожар

Войници бяха изпратени в Югоизточна Испания, за да се включат в гасенето на голям горски пожар, който гори от четири дни, предаде Асошиейтед прес.

Пожарът в провинция Малага унищожи почти 7000 хектара горска площ и наложи нови евакуации, с които броят на преместените жители достигна около 2500.

Властите превантивно евакуираха днес близо 1500 души от градовете Хубрике, Хеналгуасил и още четири населени места. Над 1000 човека бяха евакуирани преди уикенда от райони около курортния град Естепона.

Един огнеборец загина в четвъртък при усилията за гасене на огъня, избухнал в сряда вечерта.

Властите казаха, че имат доказателства за палеж и водят разследване, предаде БТА.

A fire chief said the combination of hot and dry temperatures with strong winds created a perfect storm which turned the fire into a ‘hungry monster’ tearing across Malaga province https://t.co/OeurLqUEjB