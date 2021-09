Торнадо на южен италиански остров уби двама човека и рани неколцина

Торнадо на малкия италиански острови Пантелериа причини снощи смъртта на двама и наранявания на няколко човека, като преместваше и автомобили, предадоха АП и ДПА.

Стихията прекърши електрически стълбове и дървета и нанесе повреди по покривите на сгради, съобщиха местните противопожарни служби. Според италианската агенция АНСА загиналите са жители на средиземноморския остров, който е популярна туристическа дестинация. Винченцо Кампо, кметът на Пантелериа, каза по тв канал "Скай Те Дже 24", че двама от деветимата ранени са в тежко състояние. По думите му няма безследно изчезнали хора.

Another amazing view of the #waterspout off Isola di Pantelleria, Italy yesterday afternoon 4th August... Report: Grazia Cucci than you! #severeweather #Tornado #ExtremeWeather pic.twitter.com/PUAeSdKuVH