Звезди от цял свят почетоха барабаниста Чарли Уотс

Музиканти и звезди от цял свят отдават почит на барабаниста на "Ролинг стоунс" Чарли Уотс, който почина на 80 години във вторник, съобщиха БТА и Ройтерс.

Думата "велик" се среща най-често сред определенията за Уотс, който е в британската рок група от началото на 60-те години.

"Той беше хубав човек... моите съболезнования за "Стоунс". Това е огромен удар за тях, защото Чарли беше скала. Фантастичен барабанист, стабилен като скала. Обичам те, Чарли, винаги ще те обичам", каза Пол Маккартни във видео, публикувано в Twitter.

"Много тъжен ден. Чарли Уотс беше перфектният барабанист. Най-стилен сред мъжете и винаги отлична компания", написа Елтън Джон в Instagram.

"Не само един от най-великите барабанисти в една от най-великите групи на всички времена, но и джентълмен на джентълмените. Той сам успя да внесе висока класа в света на рока. Рокендролът загуби много", изрази почитта си в Туитър Стивън ван Занд.

Oh no! This is terribly shocking. Not just one of greatest drummers in one of the greatest bands of all time, but a gentleman’s gentleman. He singlehandedly brought the Rock world some real class. Rock and Roll will miss him profoundly. We are significantly less without him. https://t.co/CKTmnBuWwV