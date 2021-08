Италия е обхваната от опасни горещини

Местните хора и туристите трябва да се подготвят за изключително високи температури през идните дни, предупреди Министерството на здравеопазването на Италия, цитирано от ДПА.

Страната обяви най-високата степен на опасност от горещини за днес и утре, цитира БТА.

Жегите не подминаха и Италия

Ще е изключително горещо на адриатическото крайбрежие в района на град Бари, в Рим и цялата област Лацио, около Палермо в Сицилия и Умбрия в централната част на страната.

Живакът на термометрите се очаква да достигне 45 градуса по Целзий в части от Сицилия и Сардиния. Според прогнозите на места на юг в страната може да има до 48 градуса по Целзий. На надморска височина от 1500 метра се очакват до 30 градуса по Целзий, а в долината на река По - до 45 градуса.

Министерството предупреждава, че това време е опасно дори за здрави хора и съветва да се избягва излизането на слънце от 11 до 18 часа. Хората трябва да носят светли дрехи, шапки, да се мажат със слънцезащитен крем и да пият вода, вместо кафе и бира.

