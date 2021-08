Тежка нощ в Гърция заради пожарите

Изключителна тежка нощ и за пожарникарите в района на Атина и жителите на засегнатите северни райони на област Атика, съобщават гръцките медии.

Пожарът в северното атинско предградие "Варибомби" се разгоря отново преди малко и застрашава близката планина Парнита. Вече горят къщи в предградието "Агиос Стефанос". Застрашен и археологически обект наблизо.

Силен вятър пречи на гасенето на пожарите в Гърция, разпалват се нови огнища

Късно снощи пожарът премина магистралата Атина - Солун в посока към село Малакаса и се насочи към градчето Оропос. Превантивно са евакуирани няколко селища в региона.

Огнената стихия продължава и на остров Евия. Съобщава се за изгорели къщи, а 650 жители и туристи в селището Лимни се наложи да бъдат спасени с ферибот, тъй като се оказаха обградени от огъня. Хотелиери описват ситуацията като драматична.

Greece burning along with the country’s worst heat wave in decades. #GreeceFirespic.twitter.com/OJbCwnlRVG