Невиждана градушка затвори магистрала в Италия, помля автомобили и рани шофьори

Силна градушка блокира трафика на една от основните магистрали в Италия, рани шофьори и счупи прозорци на автомобили.

Бурята се разрази над отсечка в северната част на скоростния път между Милано и Неапол, който е с дължина от почти 805 километра.

Полицията отцепи движението за няколко часа.

Очевидци сравниха градушката с метеоритен дъжд.

Има ранени пътници, заради счупените стъкла на автомобилите.

Impressive hail storm currently ongoing in northern Italy.



Looking like meteorites fall pic.twitter.com/qSlw4VULic