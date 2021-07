Огнен ад в Сардиния! Стихията изпепели около 20 000 хектара

Горските пожари на италианския остров Сардиния наложиха евакуацията на общо 900 души. Стихията изпепели около 20 000 хектара в провинция Ористано, предаде Асошиейтед прес.

С пламъците се борят 10 италиански противопожарни екипа и няколко самолета цистерни. Франция и Гърция също пратиха самолети, за да помогнат на италианските пожарникари.

Кипърските власти продължават борбата с пожара на острова с международна помощ

Екипите успяха да овладеят пожара в района на град Монтиферо, заради който през уикенда бяха евакуирани около 400 души.

Областният управител на Сардиния определи ситуацията с пожарите като безпрецедентна в историята на острова.

Не се съобщава за загинали или ранени в огнените стихии. Обстановката с пожарите се усложни заради силните сухи ветрове.

