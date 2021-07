Изключително тежка катастрофа в Хърватия остави поне десет жертви и десетки ранени

Десет души загинаха и десетки бяха ранени в тежка пътна катастрофа рано тази сутрин в Хърватия, съобщи хърватската полиция, цитирана от сайта Индекс.

,,Ситуацията е много тежка и много от ранените пътници са с опасност за живота'', съобщи говорителят на местната полиция Дамир Брезич, цитиран от БТА.

Tragic news this morning. At least 10 dead, and 30 injured in a bus crash in #Croatia, with people traveling to #Kosovo from Frankfurt, Germany. pic.twitter.com/at3XiGiTZK