Урсула фон дер Лайен: ЕС купува 150 милиона дози от Moderna

Европейската комисия (ЕК) подписа допълнителен договор с Moderna за доставка на още 150 милиона дози коронавирусна ваксина. Това съобщи във вторник ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от ТАСС.

„Днес сме гарантирали [получаване] на 150 милиона допълнителни дози ваксина Moderna“, написа тя в „Туитър“.

Today we secured 150 million additional doses of the @moderna_tx vaccine.



We are also securing a contract for new generation vaccines.



It will give us the flexibility we need to procure adapted #COVID19 vaccines to protect people from new variants of the virus.