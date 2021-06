Най-големият внук на кралица Елизабет Втора се разведе

Питър Филипс - най-големият внук на британската кралица Елизабет II Елизабет II (на английски: Elizabeth II), пълно име Елизабет Александра Мери (Elizabeth Alexandra Mary) е кралица и, финализира развода с канадската си съпруга Отъм, по баща Кели, съобщи сайтът на сп. "Пийпъл", предава БТА.

Питър и Отъм Филипс оповестиха раздялата си след продължил 12 години брак през февруари миналата година. Сега двамата са направили съвместно изявление, в което се посочва, че финансовите аспекти на развода им са разрешени и са одобрени от съда.

"Въпреки че това е тъжен ден за Питър и Отъм, те продължават да поставят на първо място благосъстоянието и възпитанието на своите прекрасни дъщери Савана и Айла. Питър и Отъм са доволни, че са разрешили проблемите по приятелски начин, поставяйки децата на първо място в мислите и решенията си", се посочва в изявлението.

Питър и Отъм също така молят правото им на неприкосновеност на личния живот да бъде спазено, докато се адаптират към този нов етап. Четиридесет и три годишният Питър Филипс е първият от своето поколение кралски особи, който се разделя със съпругата си.

Питър и Отъм Филипс се ожениха през 2008 г. в замъка Уиндзор, след като се запознаха през 2003 г. на състезанието от Формула 1 в Канада. Тогава най-големият внук на Нейно Величество работеше за екипа на BMW Уилямс.

Питър Филипс е син на принцеса Ана и Марк Филипс. Най-големият от внуците на кралица Елизабет Втора няма кралска титла.

The Queen’s grandson and his estranged wife have reached a final settlement over their divorce https://t.co/lWFgGQ2gyJ